Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması önümüzdeki hafta kalkıyor. İstanbul'da kısıtlamanın olduğu son pazar gününde vatandaşlar Avcılar Ambarlı sahiline gelerek denize girdi. Kısıtlamayı ihlal edenler polis ekiplerince uyarılıp, evlerine gönderildi.
DENİZE GİRENLER KİRLİLİĞE VE MÜSİLAJA ALDIRMADI
Gençler, sahil kenarındaki kirliliğe ve müsilaja aldırmadan serinlemeye çalıştılar. Bir süre eğlenerek yüzen gençler, polis engeline takıldılar. Sahile gelen polis ekipleri yüzenleri denizden çıkararak, evlerine gönderdi. Polisi görenler hemen denizden çıkarak sahilden uzaklaştı.
İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.
Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi Muğla'nın Datça ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren ve sahilde çadır kuran 26 kişiye para cezası uygulandı.
Yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde sabah koşuları Korona virüs salgınını önlemek amacıyla çıkarılan genelgede, sahillerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmasına rağmen, vatandaşların Avcılar Sahil'de yürüyüş yaptıkları görüldü.