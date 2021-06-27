Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlginç olay dün gece Antalya şehir merkezinde bulunan turistik Kaleiçi semtinde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, bir mekandan çıkan iki kız grubu arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Kızlar tekme tokat birbirine girerken, durumu gören vatandaşlar polise bildirdi.

'KAFASINA VUR' TEZAHÜRATLARI

Kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu.

Tepki çeken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bir süre sonra ayrılan kızların evlerine gittiği öğrenildi.

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