Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki çocuğu olan ailenin en küçük kızı Lina, dışarıyı seyretme amacıyla balkona çıktı.

KOMŞULAR GÖRDÜ

Bir süre sonra Lina, balkonun korkuluklarından bahçeye düştü.

1 yaşındaki bebeğin düştüğünü fark eden komşular bağırmaya başladı.

Aşağı inen minik kızın dedesi Polat Irmak, kanlar içinde kalan torununu yakındaki bir hastaneye götürdü.

AĞIR YARALI BEBEK KURTARILAMADI

1 yaşındaki kıza ilk müdahale yapıldı ancak durumunun ağır olması nedeniyle Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı minik Lina, kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden minik kızın cenazesi Tunceli’ye götürülerek toprağa verildi.

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