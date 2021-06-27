Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Kayseri'de yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlayan iki kardeşin münakaşası şiddetlendi. Ağabey, tabanca ile ateş ederek, kardeşini öldürdü.

ÜZERİNDE TAŞIDIĞI TABANCA İLE VURDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alaybeyli Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.A. ile kardeşi Efekan A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.A., üzerinde bulunan tabanca ile kardeşine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Efekan A. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDEHALEDE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Efekan A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kardeşini öldüren A.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, Efekan A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Odayı paylaşamadığı kardeşini av tüfeği ile öldürdü Akıllara durgunluk veren olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. İki kardeşin paylaşamadığı oda için verdikleri kavga birinin ölümü ile son buldu.