Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaşayan Mehmet ve Sevgihan Çolak çifti, yazı şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bağ evinde geçiriyor.

Bağ evinde bahçe işleriyle meşgul olan çift, sessiz ve sakin bir ortamda rahatlıyor.

AKRABALARDAN SIKILDI, ARABA YAPTI

Köy merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan bağ evinden sürekli eşini akrabalarının yanına götürüp getiren Mehmet Çolak, işlerinin devamlı bölünmesinden dolayı rahatsız oldu.

Bu soruna çözüm arayan Çolak, çareyi eşine güneş enerjisiyle çalışan bir araba yapmakta buldu.

İnternetten sipariş ettiği elektrik motorunu, sera yapımından artan demirlerle oluşturduğu iskelete konumlandıran Mehmet Çolak, eşini güneşten korumak amacıyla da aracın üzerine tente tasarladı.

Görenlerin beğenisini kazan el yapımı elektrikli araç, hiçbir prize ihtiyaç duymadan kendine önündeki güneş paneli marifetiyle enerji sağlayabiliyor.

"İŞLERİM BÖLÜNÜYORDU, BU ÇÖZÜMÜ BULDUM"

Konuyla alakalı konuşan Mehmet Çolak, aracı yapmaya karar verdiği anı anlattı.

Çolak, akrabalarına gitmek isteyen eşinin sürekli işlerini böldüğünü ve onun da kendinin de zamandan tasarruf etmek için bir çare düşündüğünü ve sonuç olarak bu aracı yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Mehmet Çolak, aracı yapmaya nasıl karar verdiğini anlatarak, “Burada bahçede duruyorum, hanımın köyde akrabaları var. Tam bir işe başlıyorum, bana ‘beni köye götür’ diyor. İşi gücü bırakıyorum, götürüyorum. 2-3 saat sonra telefon ediyor ‘haydi gel beni al’ diyor. Yine işi bırakıyorum, gidiyorum, alıyorum. Bu duruma nasıl çözüm getiririm diye düşündüm, en sonunda bu akıma geldi.” dedi.

7 AY PRİZE TAKMADAN KULLANABİLİYOR

Aracın parçalarını nasıl topladığından bahseden Mehmet Çolak, sağladığı kolaylıkların anlattı.

İnternetten bulduğu motorları satın alan, aracın kalan kısımlarını da kendi elleriyle yapan Çolak, “Eşim şimdi istediği zaman gidiyor, istediği zaman geliyor, ben de rahat ediyorum. Güneş enerjisini kullandım, öbür türlü bu şarjlı arabalar kullanıldıktan sonra muhakkak prize takman, şarj etmen gerekiyor çünkü aküler boşalır. Ama bu arabada aküler boşalmıyor. Mart ayından ekim ayına kadar biz buradayız, ekim ayına kadar hiç şarj etmiyoruz kendi kendini dolduruyor." açıklamasını yaptı.

Kullandığı malzemelerle ilgili bilgi veren Çolak, sera yapımından artan profilleri kullanarak aracın iskeletini yaptığını belirtti.

Hiçbir masrafının olmadığını belirten Mehmet Çolak, "İki tane akü var 500 liradan 1000 lira, güneş panelleri de 300 lira. Kablosu, şarj kontrol cihazına filan da var.” ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN EMEK SARF ETTİ"

Eşinin kendisi için yaptığı araç hakkında görüşlerini belirten Sevgihan Çolak, kendisini düşünerek emek sarf ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Herkesin arabasını çok beğendiğini aktaran Sevgihan Çolak, “55 senedir evliyiz. Tabii çok mutlu oldum beni düşünerek böyle bir şey yaptığı için. Eşim için de benim için de rahat bir yaşam oldu. Memnun oldum benim için uğraşıverdi, emek sarf etti." dedi.

Herkesin arabasını beğendiğini söyleyen Çolak, "Tabii onun yaptığı şeylerden ben de mutluluk duyuyorum. İlk başlarda binemem zannettim ama hiç zorluk çekmedim, iyi oldu yani istediğim zaman gidiyorum, geliyorum. Zaten ehliyetim de var.” diye konuştu.