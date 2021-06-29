Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: Bugün hava nasıl olacak merak ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas'ta yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kalan kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MARMARA'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 6 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.