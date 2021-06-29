Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Malatya'da meydana geldi. 28 yaşındaki genç öğretmen, seyir halinde ilerlediği tünelde öndeki tıra çarptı. Ağır şekilde yaralanan öğretmen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç öğretmen öldü.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Erkenek Tüneli'nde yaşanan kazada Gaziantep'ten Malatya istikametine seyir halinde olan 28 yaşındaki Talha Efe (28) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI



Feci kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Talha Efe'nin, Gaziantep Akşemsettin Anadolu Lisesi'nde öğretmen olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır kaza yaptı, balyalar etrafa saçıldı Şanlıurfa’da tırın devrilmesi sonucu saman balyaları etrafa saçıldı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı

İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 17 tarım işçisi yaralandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 17 tarım işçisi kazayı ucuz atlattı.

Feci kaza! Ölü ve yararlılar var Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.