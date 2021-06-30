Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi.

EĞLENCE PAHALIYA PATLADI

1 Temmuz tarihi itibariyle kaldırılacak olan kısıtlamaları bekleyemeden saat sınırlamalarına da uymayan kişilere, eğlenceleri pahalıya patladı. Baskın esnasında yasakları hiçe sayan mekan sahibi ile yaklaşık 17 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlenerek mekan boşaltıldı.

İstanbul’da kısıtlamalı son pazar Koronavirüs vakalarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları son bulacak. İstanbul’da son kez pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yollar ve meydanlar havadan görüntülendi.

Kısıtlama kalktı, Rus turist akını başladı Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte, içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.