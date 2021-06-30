Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Restorasyonu tamamlanan “Kâbe Kuşağı”nın yerleştirme töreni Fatih Cami’nde bulunan Fatih Sultan Mehmed Türbesi’nde gerçekleştirildi. Törene Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet türbeyi gezerek sandukanın üzerine örtülen Kâbe Kuşağı’nı inceledi. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu duaların ardından basın açıklamasına geçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, “Kâbe Kuşağı, Fatih Sultan Mehmed Han’ın sandukasının üzerinde bulunuyordu. Zaman içerisinde, uzun süreç geçtiği için yıpranmıştı. Ölçüleri yaklaşık 380 santimetreye 78 santimetre ebatlarında bir kuşak. Kuşağın üzerinde Bakara suresinin 125’inci âyeti işli durumda. Temmuz 2020 yılında restorasyonu ile ilgili çalışma başlatılıyor. 10 Ağustos 2020 yılında Bakanlığımızca İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi’nin bölge laboratuvarına teslim ettik. Çalışmalara başladık. 10 aylık bir süreçte 12 kişilik ekiple restorasyon işlemi tamamladı” ifadelerine yer verdi.

Fransız astronottan "Kabeli" Ramazan Bayramı tebriği 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, uzaydan çekilmiş 'Kabe' fotoğrafı ile Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kâbe-i Muazzama’nın örtüsü Eskişehir’de sergileniyor Eskişehir Türbeleri Bakım ve Onarım Geliştirme Derneği Başkanı Sertürbedar Mehmet Levent Başerdem, bir arkadaşı tarafından hediye edilen Kâbe örtüsünü, şehir en büyük türbelerden biri olan Şeyh Şehabeddin Sühreverdi türbesinde sergiye sundu.