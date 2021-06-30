Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak için limana gelen Amir H. (64) bir süre sonra dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

VATANDAŞ YARDIM ETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansa alındı. İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Amir H. tedavi altına alındı.

Ömerli Barajı'nda korkutan iddia: Ölen balıklar toprağa gömülüyor İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Ömerli Barajı'ndaki ölü balıkların, İSKİ ekipleri tarafından iş makineleri ile alınarak baraj yakınlarında bulunan toprak alana gömüldüğü iddia edildi.

Balon balığı avında balıkçılara verilecek destek belli oldu Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.