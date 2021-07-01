Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kendisinden bir gündür haber alınamayan iş yeri sahibinin öldüğü ortaya çıktı. İşyerindeki çalışanların asansör boşluğunda ölü olarak bulduğu adama ne olduğu henüz bilinmiyor.

BİR GÜN SONRA BULUNDU

Olay, Ümraniye’de Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan koktuk üretim imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım Polat (35) geçtiğimiz gün işe gitmek üzere Çilek Sokak üzerinde bulunan kendisine ait iş yerine geldi. Gün ortasına kadar çalışan Polat’tan öğlen saatlerinden sonra haber alınamadı. Polat, bir gün sonra asansör boşluğunda tespit edildi. Olayı görenlerin ihbarı ile koltuk üretim imalathanesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Yıldırım Polat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polat’ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Aile yakınları arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından Polat’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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