Osman Kaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Duran'a çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünün R.H. olduğu belirlendi.
BAŞKA BİR ARAÇLA YARIŞ YAPIYORMUŞ
Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza yapan otomobilin başka bir otomobille yarış yaptığı iddia edilmişti.
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