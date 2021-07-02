Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış için uyarıda bulundu.

SEL, SU BASKINI UYARISI

"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Cuma) öğlen saatlerinden sonra Trakya kesimi (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olarak beklediğinden anı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarlar, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den doğu illerine sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre; yurdun doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.