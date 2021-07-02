Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, Çakın’ın 6 Haziran’da Teşvikiye’de bulunan Mıstık Parkı’nda arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada, parka gelen ve başörtülü olan müştekiler Neşe Nur Akkaya ile Yasemin Farhat’a “Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa’ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin” şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatıldı. İddianamede, olay sırasında şüphelinin ne olduğu tespit edilemeyen bir cisimle Akkaya’nın yüzüne birden fazla kez vurduğu, başörtüsünden çektiği ve yere düşürdüğü, yüz bölgesinde, boynunda elinde ve ayak bölgesinde morluklar ve abrazyon oluştuğu ifade edildi. İddianamede şüpheli Çakın’ın “silahla kasten yaralama” ve iki kişiye karşı “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Trafik cezası ödememek için "hakim-savcı" kimliği kullanan eski savcı hakkında iddianame hazırlandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, istifa etmesine rağmen hakim-savcı kimlik kartı kullanarak trafik cezası ödemediği ileri sürülen eski savcı Bülent Ü. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan iddianame hazırladı.