Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kural tanımaz sürücüler için emsal niteliğinde olan kararda, hatalı sollama ile ölüme ya da yaralanmaya sebep veren şoförler 'bilinçli taksir'le bu suçu işlemiş sayılacaklar.

Emsal karara sebep olan olay bölünmüş yolda hatalı sollama yapan sürücünün, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu yaşandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatî tehlikeleri bulunan yaralılar hastanede günler süren tedavinin ardından taburcu oldu.

2 YIL 6 AY HAPİS İSTENDİ

Hatalı sollama yaparak kazaya sebebiyet veren sürücü hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘bilinçli taksir’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanık sürücüyü 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsâl bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Gidiş geliş olarak bölünmüş yolda sanığın sanığın sevk ve idaresindeki otomobil ile sollama yasağı olmasına rağmen karşı yöne ait şeride girmesi neticesinde kamyonetle çarpışmış, kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştır. Olayda, sollama yasağı olması sebebiyle bilinçli taksir ile hareket eden sanığın tam kusurlu olduğunun kabulü ile mahkumiyet kararı verilmesi bakımından mahkemenin takdirinde isabetsizlik görülmemiştir. Sanık hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün infaz aşamasında gözetilmesine cümlesinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Nevşehir’de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı Nevşehir’in Balcın köyü yakınlarında ambulansı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatalı sollama yapan otomobil taksi ile çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı Yozgat’ta hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen taksi ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 yaralı Eskişehir'de, hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, takla atarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan karı koca hayatını kaybetti.