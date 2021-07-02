Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıfır araç almak üzere 2016 yılında bir otomobil bayisine giden şahıs, aldığı aracın hatalı çıkması üzerine firmaya gitti. Hatanın kabul edilmesine rağmen telafi edilmemesi sonucunda da mahkemeye giden ve haklı bulunan şahsa, firma tarafından yeni araç hala temin edilmedi.

SADECE KAPILARINI DĞEİSTİRMEYİ KABUL ETTİLER

Yusuf Cebeci, 2016 model sıfır kilometre bir otomobil aldı. İddiaya göre, kısa bir süre sonra aracın kapı altlarında paslanma meydana geldi. Durumu aldığı bayiye bildiren Cebeci, kapıların değiştirilmesinden başka bir işlem yapılamayacağı cevabını aldı. Bunu kabul etmeyen Cebeci, aracın bu şekilde değer kaybedeceğini belirterek, aracın misli ile değiştirilmesi için dava açarak hukuk mücadelesi başlattı.



MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Avukatı aracıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemece yapılan incelemeler ve alınan bilirkişi raporunda araçtaki paslanmaların imalat hatası olduğu, aracın fabrikada ilk boyanması esnasında hatalı işlemler yapıldığı tespit edildi. Mahkeme tarafından, ‘aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine’ karar verildi. Karara karşı davalı taraf istinafa itirazında bulundu. İstinaf mahkemesince usulen bir eksiklik sebebiyle dosya bozularak mahkemesine iade edildi. Mahkemece yeniden inceleme yapılarak yeniden ‘aracın misli ile değiştirilmesine’ karar verildi ve karar kesinleşti.

FİRMA ARACI HALA DEĞİŞMEDİ

Yusuf Cebeci’nin avukatı Serkan Dönüm yaptığı açıklamada, “Araç 2016 yılında alınmış. Alındıktan kısa bir süre sonra aracın kapı içlerinde paslanma geldiği tespit edilmesi üzere müvekkilim aracı servise götürmüş. Serviste yapılan kontrollerde bu hata kabul edilmiş. Hata kabul edilmesine rağmen, hatalı aracın değiştirilmesine yönelik talepler bir türlü yerine getirilmediğinden bu dava konusu olmuş. Yaklaşık 2017 yılından buyana bu dava devam ediyor. Araç hala yenisiyle değiştirilmedi. Araçtaki paslanmalar sürekli artmakta. Bununla ilgili bilirkişi raporlarında araçtaki boya dökülmesinin imalat hatasından kaynaklandığı ve bu sebeple aracın yenisiyle değiştirilmesiyle ilgili raporlar var. Buna ilişkinde Bafra Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tüketici mahkeme sıfatıyla aracın yenisiyle değiştirilmesine ilişkin kararı var. Bu karar istinaf mahkemesinden de onanarak kesinleşti. Ancak firma hala müvekkilimin yenisiyle değiştirmesi gereken aracı değiştirmemekte. Aracın yenisi şu anda piyasada olmasına rağmen, yenisini vermemekte ve belki hukuki olur ancak ahlaki olmayan belli hukuksal donelerle davayı uzatmaya gayret etmekte ve müvekkilimin hakkına kavuşmasını engellemek için çaba göstermektedir. Firmanın bu tavrını yakışıksız buluyoruz. Bir an önce müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

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