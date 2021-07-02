Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'ya evlenmek üzere giden genç kadın düğününe değil ölümüne gitti. Fransız nişanlısıyla kaza geçiren Arzu Nena, hayata tutunamadı. Genç çift ölüme beraber gitti.

KİRALADIKLARI ARAÇLA KAZA YAPTILAR

Arzu Nena Butt’un vefatı ile sonuçlanan olaylar, genç kadının Fransız nişanlısı Swann Nagat ile evlenmek için Meksiya’ya gitmesi ile başladı. Evlilik hayali ile çıktıkları yolculuk, kiraladıkları araçla 21 Haziran’da Meksika’nın Villahermosa ve Ciudad del Carmen şehirleri arasındaki karayolunda geçirdikleri trafik kazası ile son buldu. Anne Fatma Yetik, acı haberi almasının ardından kızının cenazesini Türkiye’ye getirtmek için Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti. Ancak anne Fatma Yetik’e, Meksika yasalarına göre, iki gün devlet morgunda bekletildikten sonra özel bir şirkete teslim edilen cenazenin Türkiye’ye transferi için bir ödeme yapması gerektiği söylendi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kızının cenazesini Türkiye’ye getirmek için pek çok girişimde bulunan anne Fatma Yetik, sonuç alamayınca Kuşadası Belediyesi’ne başvurdu. “Kızımızı orada bırakmayacağız” diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sorunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu. Meksika Konsolosluğu aracılığıyla, anne Fatma Yetik adına cenaze firmasına ödeme yapılmasının ardından Arzu Nena Butt’un cenazesi İstanbul aktarmalı olarak İzmir’e getirildi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlık Amirliği yetkilileri tarafından Kuşadası’na transferi sağlanan genç kadın, gözyaşları arasında Kuşadası’nda toprağa verildi. Hanım Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığa defnedilen Arzu Nena Butt’un vefatı ailesini ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

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