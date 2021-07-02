Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden kaza Bingöl'de meydana geldi. Bir anlık hata sonucu aracın kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucunda araç içerisindeki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

ALİ EREN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza, Genç ilçesi Yadin Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarısaman köyünden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Nazmi S. kontrolündeki araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan anne, baba ve bir çocuk yaralanırken, 3 aylık bebek Ali Eren ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar tedavi edilmek üzere Genç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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