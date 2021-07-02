Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuğçe Duman 2 yıl önce eşi Osman Duman'dan ayrılıp boşanma davası açtı. 3 çocuğunu alan kadın Adana Kozan'a geldi. Burada Furkan A. ile tanıştı. Ancak bu ilişki hayatını kararttı. Ayrılmak istediğini söyleyince dayak yedi, tehditlere maruz kaldı. 13 Mart'ta ise sevgilisi tarafından kaçırıldı. Ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler, Tuğçe'yi bulup 'Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirdi. Furkan A. için de uzaklaştırma kararı alındı. Ancak Tuğçe buradan kaçıp tekrar annesi Hatice Kır'ın yanına gitti. Bunu öğrenen erkek arkadaşı peşine düştü, "Benimle yaşayacaksın yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti. Ailesine ve kendisine zarar gelmesinden korkan kadın, 23 Nisan'da Furkan A. ile gitmek zorunda kaldı. Furkan A. bulunmamak için sürekli adres değiştirirken sevgilisinin telefonuna da el koydu. Çift, Kozan'da dağlık arazideki barakalarda kalmaya başladı. Bir gün Tuğçe sevgilisinden telefonunu istedi. Buna öfkelenen şahıs "Eğer beni bırakıp gidersen seni ve sevdiklerini öldürürüm. Cesedini parçalara ayırıp mağaraya atarım kimse bulamaz" dedi ve dövdü.

Adana'da iki kadın tarlada öldürülmüş halde bulundu Adana Kozan’a bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde biri Suriye uyruklu iki kadın tarlada tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

TUVALET BAHANESİYLE KURTULDU!

4 Mayıs'ta ikili yürüyerek dağdan indi. Kozan'a bağlı Bağlar Mahallesi'ne giderken Furkan A'nın kuzeni Murat A. motosikletle yanlarına geldi. Murat A. Tuğçe'ye "Şimdi annen seni bizim elimizden kurtarsın da görelim" dedi. Aynı gün Tuğçe tuvalet ihtiyacını giderme bahanesiyle bir eve girdi. Burada tanımadığı kişinin telefonundan polisi arayıp yardım istedi. Böylelikle 11 günlük esareti bitti. Kadın kurtarıldı, Furkan ve Murat A. gözaltına alındı. Furkan A. polis merkezinde "Tuğçe ile evlilik konusunu görüştük. Bana 'Gel beni götür, birlikte kaçalım' dedi. Evinden aldım. Kendisiyle 4 Mayıs'ta gittiğimiz evde tartıştık. Onu darp etmedim. Bana iftira atıyor" şeklinde ifade verdi. Bu yaşanılanlardan sonra Furkan A. için bir uzaklaştırma kararı daha çıkarıldı. İkili serbest kaldı.



20 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

24 Mayıs'ta Tuğçe ile dayısının Suriye uyruklu eşi Melek el Şemo (24) öldürüldü. Tuğçe arabanın içerisinde kaçmaya çalışan yengesi de boş bir arazide kurşunlandı. İkilinin cesedi, tarladan dönen işçiler tarafından fark edildi. Jandarma şüphelilerin peşine düştü. Furkan A. izini kaybettirirken amcası İsmail A. ile Murat A. gözaltına alındı. İsmail A. serbest kalırken iki kadını öldürdüğü ileri sürülen Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Furkan A. ise aranıyor.

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