Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çomranlı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Emre Ateş, annesi Fatma Ateş tarafından yatakta hareketsiz olarak bulundu.

SEBEP KALP KRİZİ

Ailenin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve jandarmadan yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emre Ateş 'in öldüğünü belirtti. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen gencin 2016 yılında Zonguldak İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Çaycuma Çomranlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Ateş’in (52) oğlu olduğu belirtildi. Emre Ateş’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Genç imamın feci sonu İstanbul Orhangazi Camii imamı Muhammed Saim Keskintepe, geçirdiği kaza sonucu vefat etti.

23 yaşındaki gencin ansız ölümünün altından bambaşka bir gerçek çıktı Giresun'da kalp rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin, olaydan birkaç saat önce kavgaya karıştığı ortaya çıktı.