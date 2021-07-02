İzmir Fırıncılar Odasının talebinin İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince uygun görülmesi sonucu, İzmir'de ekmeğe zam geldi.
EKMEK 1.80 KURUŞ OLDU
Son kararın ardından İzmir'de 1.50 kuruştan satışa sunulan 200 gram ekmeğin 1.80 kuruştan satılması dün itibariyle yürürlüğe girdi.
Ekmek arası uyuşturucu! Zehir tacirlerinin bu sefer başvurdukları yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda tacirlerin ekmeği kullanması pes dedirtti.
Elektrik fiyatlarına zam geldi Elektrik fiyatlarında tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.
İzmir'de ekmeğe zam geldi
02.07.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 02.07.2021 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de ekmeğe zam geldi. 1.50 kuruş olan 200 gram ekmek fiyatı 1.80 kuruşa çıktı.
İzmir Fırıncılar Odasının talebinin İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince uygun görülmesi sonucu, İzmir'de ekmeğe zam geldi.
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