Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Devriye halinde olan bekçiler hal ve hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında Ü.Ş. (22) isimli şahsın uyuşturucu maddeden birçok kaydı olduğu öğrenilince bekçiler hemen üst arasmasına başladı.



Küçük paketleri ekmeğin içinde saklamışlar

Ü.Ş. isimli şahsın elinde bulunan poşetteki ekmek arasına saklanmış halde satışa hazır olduğu değerlendirilen 18 adet küçük paket içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bekçiler durumu anında polise bildirdi.



Serbest bırakıldı

Olay yerine gelen polis ekiplerince Kemalpaşa Şehit Mustafa Yavuz Polis Merkezi'ne götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.