Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi sona erdi.

VATANDAŞ YOLLARA DÖKÜLDÜ

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 19.00 itibari ile oluşan yoğunluk, gece saatlerine kadar sürdü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafikteki araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldü.

Çocuklar yaz tatiline karne partisiyle başladı Çocuklar Ülkesi KidZania’da yaz tatili 18-19 Haziran’da dans ve müziğin de olduğu karne partisi ile başladı.