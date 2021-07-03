Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece Arnavutköy'de yaşanan olayda kimliği öğrenilemeyen şahıs 14 yaşındaki bir çocuğa sosyal medya üzerinden taciz mesajları attı.

Uzun süre devam eden mesajlardan rahatsız olan çocuk, durumu ailesine anlatarak yardım istedi.

AİLE TACİZCİYE TUZAK KURDU

Tacize maruz kalan çocuk yaşananları anlatınca aile, çocuğun sosyal medya hesabı üzerinden tacizciyle yazışmaya başladı.

Çocuğun ağzından konuşan aile fertleri, tacizciyle buluşmak için bir nokta belirleyip, beklemeye başladı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA POLİSE VERDİLER

Durumdan şüphelenmeyen tacizci, belirtilen gün ve saatte buluşma noktasına gelince hayatının şokunu yaşadı.

Aile fertleri tacizciyi yakalayarak sokakta meydan dayağı attı, bir süre sonrada polisi arayarak ihbarda bulundu.

polis merkezine götürülen tacizcinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MEYDAN DAYAĞI KAMERALARA YANSIDI

Arnavutköy’de tacizcinin sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği çocuğun ailesinden dayak yediği anlar kameraya yansıdı. ,

Görüntülerde, tacizcinin gelmesi ve aile fertlerinin tacizciyi darp ettiği ve bir süre sonrada polisin gelerek tacizciyi yakaladığı görülüyor.

İki farklı şehirdeki tacizcilere mahalleliden meydan dayağı Burdur'da üç yıl önce meydana gelen iğrenç olayda mahkeme kararını verdi. Bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla çevre esnafınca linç edilen ve taciz suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Osman K.’nın (46) istinaf mahkemesine taşınan davasında sanığa 4 yıl 2 ay ceza verildi. Benzer bir taciz ve darp olayı da bu defa Antalya’dan geldi. Bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla sokaktaki gençlerden meydan dayağı yiyen şahıs, polise verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdık birine benzettiğini ifade etti.

Tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı Rusya'da bir kişinin kendisini takip ettiğini fark eden küçük kız, apartmana girdiği sırada kendisini takip eden adamı tuzağa düşürerek kurtuldu.

Kartal’da tacizciye linç girişimi Kartal’da yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı tarafından taciz edilen genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi. Kadının çığlıklarıyla panikleyip kaçan tacizciyi çok sayıda mahalleli yakalayarak darp etmeye başladı. Mahalleli, tacizcinin sığındığı kuaförden polis tarafından çıkarılırken de tacizci şahsa saldırdı. Tacizcinin kuaförden çıkarılırken mahalleli tarafından linç girişimine uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.