Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da 125 yatak kapasitesi ile hizmet veren ve bir süre önce boşaltılan Zübeyde Hanım Doğum Evi, saniyeler içerisinde yıkıldı.

Özellikle Bursa ilçeleri Güney Marmara illerinden başvuruları kabul eden ve Bursalıların yarısının dünyaya gözünü açtığı hastane, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve riskli yapı raporu sebebiyle uzun bir süre önce boşaltılmıştı. Birçok tarihe tanıklık etmiş olan doğum evi, yıkım ekiplerinin kepçe darbesiyle saniyeler içerisinde enkaz döndü.

Yıkılma anı saniye saniye kameralara yansırken, ekiplerin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

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