Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Şile'de etkisini hissettiren yağış, trrafiğe çıkan sürücülere de zor anlar yaşattı.

ŞİLE'DE DERE TAŞTI, EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Yağışın yoğunluk gösterdiği Şile'de bir dere taştı. Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı.

YAĞIŞ SABAH 6'DA BAŞLADI

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelik, sabah 06.00'da sağanak başladığını, sokağındaki bazı evlerin sular altına kaldığını söyledi. Başka bir mahalle sakini ise "Sabah 6 sularında oldu. Bir anda yağmur yağdı ve her tarafı su bastı. Biz de burada yardım ediyoruz insanlara. Arabalar, hayvanlar su altında kaldı. İnşallah atlatacağız" diye konuştu.

Marmara Bölgesi'ne kuvvetli sağanak uyarısı Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve kuvvetli sağanak öngörülüyor.