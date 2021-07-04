Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya'da dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yumurta büyüklüğündeki dolu, vatandaşları zor durumda bıraktı. Özellikle Suluova ilçesinde etkili olan yağış sonrası seralar ve çatılar delindi.

Dolu yağışının bıraktığı tahribatını anlatan Cemalettin Öztürk, büyükbaş bir hayvanın kafasına isabet eden dolu nedeniyle bayıldığını belirtti. Muhtar Öztürk, "Çatıdan sızan güneş ışıklarından neler yaşandığı anlaşılıyor. Yaklaşık 72 hane var mahallemizde, 28 tanesinin durumu böyle. AFAD Amasya İl Müdürlüğü ekiplerimize haber verdik, ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattılar" dedi.

32 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar Suluova'da böyle yağış görmediğini söyleyen bir vatandaş ise, "Dolu yağışı ile seramız delik deşik oldu. Buna da şükrediyoruz, daha beterinden korusun" diye konuştu.

Dolu bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü Ardahan’da aniden bastıran dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu sonrası araçlar yolda kaldı.