Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin çocukluktan beri arkadaş oldukları ve gençlerden birinin 20 gün sonra yapılacak düğünü için davetiye dağıttıkları öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İlker Yavuz (25) ve Mehmet Koç’un (30) bulunduğu elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenmeyen bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz ve Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İsmi S.O. (37) olduğu öğrenilen kadın sürücünün, saat 02.35 sıralarında teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek sürücüyü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza yerinde gençlerden geriye terlikleri, elektrikli bisikletin anahtarı ve çakmaklarının kalması yürekleri burktu.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan gençlerin cenazeleri, sabah alınarak toprağa verilmek üzere Karaman’ın Sarıveriler ilçesine götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın, çocukluktan bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları belirtilirken, ailelerinin talebi üzerine iki arkadaşın yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kazanın ardından hız göstergesi 120'de takılı kaldı Yalova'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.