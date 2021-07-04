Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin doğu girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Dedektör köpeği tepki verince ekipler anında harekete geçerek bir yolcunun çantasını kontrol etti. Yapılan aramada, 1 kilo 300 gram esrar 350 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu A.S.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soylu: 2020'de yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar lira İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin milyar lira değerinde olduğunu belirterek, “Sadece geçen yıl yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar liradır” dedi.
Uyuşturucuyu sakladıkları yer şaşırttı İzmir'de uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde ekipler uyuşturuyu şaşırtıcı bir yerde buldu.
Yolcu otobüsünden esrar çıktı
Gaziantep'te jandarma durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı, bir yolcunun çantasından esrar çıktı.
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin doğu girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Dedektör köpeği tepki verince ekipler anında harekete geçerek bir yolcunun çantasını kontrol etti. Yapılan aramada, 1 kilo 300 gram esrar 350 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu A.S.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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