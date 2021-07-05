Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu olan Yavuz Selim Osmanoğlu, cumartesi akşamı Damla Işık ile İstanbul’da dünyaevine girdi. Çiftin düğünü, Abdülhamid Han’ın 1868 yılından tahta geçtiği 1876 yılına kadarki sekiz senelik sürede ikamet ettiği konut olan Maslak Kasrı’nın bahçesinde gerçekleşti. Tören, Kur’ân-ı kerim tilavetiyle başladı. Ardından mehter takımı marşlar çaldı.

YENİDEN İSTANBUL'DA

Işık’ın giydiği gelinliği Bursalı ünlü Türk modacı Mediha Cambaz, Osmanoğlu’nun damatlığını ise Hakan Gürsoy dikti. Damadın babası Orhan Osmanoğlu, 4 kızı olduğunu ve tek oğlu olan Yavuz’un evlenip yuva kurmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Düğün yerinin de kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Öte yandan, bu merasim, Osmanlı Hanedan ailesinde uzun bir aradan sonra İstanbul’da yapılan ilk şehzade düğünü oldu. Bundan önceki düğün 22 Nisan 2012’de Çırağan Sarayı’nda Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu ile Hanife Candan Günen arasında gerçekleşmişti. Bu arada, Yavuz Selim Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının “şehzade” unvanını taşıyan hayattaki 24 erkek üyesinden biri.

Şehzade Harun Efendi: Peşimize ajan taktılar Osmanlı hanedanının en yaşlı isimlerinden olan Şehzade Harun Efendi “Suriye’de Hafız el Esad bile bize sıkıntı çıkarmadı. Ama Türkiye’ye ilk geldiğimizde çektiklerimizi hiç sorma. Peşimize ajan takmışlar” diyor.

İhlas Eğitim Kurumları, Osmanlı şehzadesini ağırladı Osmanlı Hanedanlığının yaşayan şehzadelerinden Orhan Osmanoğlu, İhlas Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen “Çağını Aşan Sultan Abdülhamid Han” konulu seminere katıldı.