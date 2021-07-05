Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kolun hemen altında duran, küçük askılı baget çantalar herkesin ilgi odağı oldu. İş renk seçimi olduğunda insanlar genellikle ayakkabı ve çantalarını eşleştirir. Eğer ayakkabınızla uyumlu bir renk seçmek istemiyorsanız üst giysinize hâkim olan renkten bir çanta tercih edebilirsiniz. Çanta seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise desenler. Ancak çantada desen hâkimse kıyafette desene veda etmelisiniz.

Can Gökboru: '2021 yılında futuristik saç tasarımları moda olacak' Saç Tasarımcısı Can Gökboru, “2021 yılında, hem dünya’da hem de ülkemizde daha maskülen kesimlerin olacağı, çok farklı renklerin deneneceği, futuristik stillerin olacağını gözlemliyoruz” dedi.

