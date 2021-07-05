Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Nedir bu kapsül dolap?

Minimalist hayat tarzının modadaki yansıması bu dolaplardır. Özetle ‘sadecilik’ diyebileceğimiz bu kavram azın gücünü işaret eder. Kendinize yeni ve kullanışlı bir dolap oluşturmanızı sağlayan bu akım, âdeta tüketim çılgınlığına tepki olarak doğmuş. Fazla ve gereksiz kıyafetlerden arınmayı amaçlayan bu dolaplar ne eksik ne fazla aslında tüm parçaları barındırıyor. Kapsül dolap oluşturmak için öncelikle dolabınızda yer kaplayan, asla giymediğiniz parçalarla vedalaşmanız gerekiyor.

BUGÜN NE GİYSEM DERDİNE SON

Kıyafet seçimlerinde sezonluk moda akımlarının kurbanı oluyorsanız kapsül dolaba şans vermelisiniz. Kapsül dolaplar az ve öz parçaları barındırdığı için kadınların her sabah “Bugün ne giysem?” sorusuyla boğuşmasının önüne geçiyor. Zamandan tasarrufun yanı sıra bütçenizi de sarsmadan mantıklı harcamalar yapmanızı sağlıyor.

Kapsül dolap oluştururken aldığınız trendlerden bağımsız, her sezon zamansızlığını koruyan parçaları, birbiriyle eşleştirerek çok sayıda kombin oluşturabilirsiniz. Bu da belirlenen aylarda tekrar alışverişe yönelmeden aldığınız parçaları tekrar tekrar kullanma fırsatı tanıyor.

OLMAZSA OLMAZLAR

İlk yapmanız gereken bomboş bir dolap hayal etmek. Sonrasında bu dolabı doldurmak için günlük hayatınızda en çok tercih ettiğiniz, kombin yapması kolay baskın bir renk belirlemelisiniz. Hemen ardından bu baskın ana renkle uyumlu ara renkler de belirleyerek dolabınızı şekillendirebilirsiniz.

ø Yazın dolabımızın olmazsa olmaz parçalarının başında ise beyaz tişört geliyor. Birkaç parça düz, v yaka, baskılı beyaz tişörtle birçok kombin seçeneğiniz olacaktır.

ø İkinci parça ise kalem etekler… Hem spor hem şık kombinlemeye elverişli bir parça.

ø Hepimizin vazgeçemediği denim pantolonlar da dolabın en sevileni. Neredeyse tüm üst giyim seçenekleriyle uyum sağlayan pantolonlardan iki üç çeşit dolabınıza eklemelisiniz.

BEYAZ GÖMLEK ŞART

ø Hem yaz hem de kış dolaplarının bir diğer yıldız parçası ise beyaz gömlekler… Bol kesimli alacağınız gömlekleri birçok farklı kombine dâhil edebilirsiniz.

ø Çizgili tişörtler de minimal dolabınızda size birçok kombinde ayak uyduracaktır. Pantolon ve eteklerle kolay kombin yapılabilmesiyle dolabınızda siyah-beyaz ve renkli alternatiflere yer vermelisiniz.

ø Özel günlerde giyeceğiniz bir de davet elbisesi dolabın olmazsa olması. Bunun için de abartısız ama şık bir elbise tercihiyle hem gündüz hem de gece davetlerinde ne giysem sorunuz cevap bulacaktır.

ø Çanta seçimlerinizi yine her kombininize uyacak sade bir model seçerseniz tüm yıl çanta masrafınız da olmayacaktır.

ø Ayakkabı da yine bir çift beyaz spor ayakkabı ile bir çift siyah topuklu ayakkabı tercih ederseniz kapsül dolabınız hazır demektir.

Geçmişin esintileri dolabımıza giriyor Tekrar sosyalleşeceğimiz şu günlerde her kadını alışveriş heyecanı sardı. Bol kesimli üst giyimin yanı sıra 60’lı yılları hatırlatan gözlük modelleri de kombinimizin yıldızı olmaya aday oldu.