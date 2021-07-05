Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor.

5-18 TEMMUZ ARASINDA GEÇİŞ SAĞLANIYOR

Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 5 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. İl Göç İdaresi koordinesinde Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

4 YILDA 403 BİN SURİYELİ BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti. Geçen yıl 3 bin kişi ülkesine bayramlaşma için giderken İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi tedbirleri kapsamında Suriyelilerin gidişleri durdurulmuştu.

Suriye’deki iç kargaşa, Esad rejiminin baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor.

AB'den Türkiye'deki Suriyelilere 3 milyar avro bütçe AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağını bildirdi.