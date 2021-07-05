Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van-Bitlis karayolu Sandıklı köyü yakınlarında kaza yaşandı. İki otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

MKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da feci kaza: Yaralılar var Samsun'da kapalı kasa kamyonet devrildi. 3 kişi yaralandı.

Gurbetçiler Of’ta kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı Trabzon’un Of ilçesinde, gurbetten tatil için memleketleri Rize'ye gelen aileye ait Almanya plakalı araç, orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.