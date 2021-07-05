Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan H.A., iş ortağı S.S. yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek, S.S.’den zararını karşılamasını istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. SS.’yi tehdit ettiği iddia edilen H.A. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki bir arkadaşının marketine giden H.A. marketin önünde oturduğu sırada marketten çıkan silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

KATİL YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarından, cinayetin ardından marketten bir kişinin kaçtığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüpheli şahsın kaçtığı plakası tespit edilen otomobili Kestel ilçesinde yakaladı. Katil zanlısının cinayette kullandığı suç aleti tabanca da polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

CİNAYETE AZMETTİRENİ DE ELE VERDİ

İsminin A.K.K. (22) olduğu öğrenilen silahlı saldırgan ile kaçtığı aracı kullanan A.S. (21) gözaltına alındı. A.K.K'nin polise verdiği ilk ifadesinde, S.S.'nin kendisine tabanca ve fişek vererek cinayete azmettirdiğini söylediği öğrenildi.

KAÇARKEN YAKALANDI

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen S.S.'nin ise yurt dışına kaçacağı ihbarını alan Bursa polisi, otobüsle önce Sabiha Gökçen Havaalanı'na, oradan Ankara Esenboğa Havaalanına geçen S.S.'yi 00:40'ta, Beyrut'a uçakla kaçmaya hazırlanırken yakaladı. Bursa'ya getirilen S.S. sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hayatını kaybeden H.A.’nın cenazesi, Bursa Adlî Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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