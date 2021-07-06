Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Haziran’da 592 bölgede başlatılan çalışmalar sonucu şu ana kadar 10 bin 664 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi. Güney sahili boyunca yüzeyde neredeyse yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, aynı açılardan drone ile havadan görüntülendi. Sahilin temiz hâlini gören bazı vatandaşlar denize girdi, balık tuttu, sahilde yürüyüş yaptı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz “Durum iyiye gidiyor” dedi. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da “Denizimiz son bir haftadır temiz. Böyle devam etmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun'dan müsilaj açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Denizi'ndeki sahillerin hızla temizlendiğini ve büyük değişimin umut verici olduğunu belirtti.

Marmara'nın güneyinde müsilaj yoğunluğu azaldı Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale kıyılarının, yaklaşık 4 haftadır yoğun bir şekilde etkili olan müsilajdan temizlik çalışmaları ile arındırılmasıyla vatandaşlar balık tuttu, denize girdi, sahilde yürüyüş yaptı.