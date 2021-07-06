Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara’nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

SU BASKINLARI VE HORTUMA DİKKAT

Uzmanlar kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek sel baskınları ve hortuma karşı da uyardı. Özellikle İstanbul ve çevre illerde su baskınları olabileceğine dikkat çekildi.

Hafta başında da İstanbul Şile'de, Sakarya ve Edirne'de bir kaç süren sağanak sonrası çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı. Ankara ve Bartın'da ise şiddetli yağışların ardından hortum görülmüştü.

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36