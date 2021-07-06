Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te yaşayan Mehmet K., şiddetli karın ağrısı, uykusuzluk ve kalbinde kasılma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Doktor gencin sıkıntılarının enerji kazanmak için aldığı enerji içeceğinden kaynaklandığını belirledi.

"YORGUNLUK NEDENİYLE İÇİYORDUM"

Tedavi sonrası konuşan Mehmet K., “Yoğun çalışma hayatının getirmiş olduğu yorgunluk nedeniyle günde birden fazla enerji içeceği tüketiyordum. Bu sıkıntıları yaşayacağımı tahmin bile edemezdim. Sağlık sorunlarım ortaya çıkınca birçok yere başvurdum, ancak bir sonuç alamadım. Doktorumun uladığı tedavi sonrası sıkıntılarımdan kurtuldum. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.

ENERJİ İÇECEĞİNE DİKKAT

Doktor enerji içeceklerinin zararlı etkileri konusunda ebeveynlere uyarılarda bulunarak, “Enerji içecekleri özellikle gençler tarafından son yıllarda sık tüketilmeye başlandı. Uzun süreli performans kazanmak ve zinde kalmak için içilen bu tür içecekler gizli kalp, kalp kası hastalıkları, ritim bozukluklarına ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır. Gençlerin bu tür uyarıcı özelliklerden şiddetle kaçınılması gerekmektedir” diye konuştu.

Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi Antalya’da bir markete dadanan hırsız, içecek dolabından enerji içeceklerini çalarken güvenlik kameralarına takıldı. Market sahibi o anları sosyal medyada ‘2 gecedir enerji içeceği dolabını boşaltıyor. 2 günde 600 TL zararım var. Marketçilere sesleniyorum; enerji içeceği almayın” yazısıyla paylaştı.

İstanbul'da binlerce kutu sahte enerji içeceği ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini düzenlediği operasyonda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilo ham madde ele geçirdi.