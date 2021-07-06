Bir otomobil yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Meydana gelen kazada yolcu koltuğundaki N.B. hafif yaralandı
OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de trafik akışını güvenlik amaçlı tek şeritten sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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