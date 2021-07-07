Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadir Hayderi (25) ve Ahmet Hayderi (44) önceden husumetli oldukları Amir Bakhtiyari ile sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında kavga çıkmasının ardından Bakhtiyari, yanında getirdiği ateşli silah ile Kadir Hayderi ve Ahmet Hayderi’yi yaraladı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. BİR Boyun bölgesinden vurularak yaralanan Ahmet Hayderi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken göğsünden vurulan Kadir Hayderi’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Van'da husumetli aileler barıştırıldı Van'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 4 aile bir araya getirilerek barıştırıldı.

Husumetlisini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Denizli'de husumetlisini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü. Ardından kendi canına da kıydı