Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt’ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi.

ASANSÖR KAVGASI

Aşı olmak için hastaneye giden Havva D. ile kızı, yukarı çıkmak için asansöre doğru yöneldi.

Bu sırada asansörde bulunan bir şahıs, anne ile kızın asansöre binmesine izin vermedi.

Gördükleri tepki üzerine anne Havva D., asansörde bulunan şahsa, “Siz inin o zaman biz binelim, niye biz binemiyoruz”? diyerek cevap verdi.

CEVABA SİNİRLENDİ, ANNE KIZA SALDIRDI

Sinirlerine hakim olamayan adam, anne ile kızın üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştı.

Araya giren vatandaşlar ve güvenlik görevlileri, olayın büyümesini önlemek adına tarafları ayırmaya çalıştı.

Anne ile kızı, polis merkezine giderek kendilerine saldırma girişiminde bulunan şahıstan şikayetçi oldu.

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