Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin tüm kıyı şeritlerindeki sahiller, yaz sezonu sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya başladı. Bu doğrultuda bazı işletmeler vatandaşlardan plaj giriş ücreti talep ederken plajlara girişin serbest olduğu bazı yerlerde şezlongdan duşa çeşitli hizmetler için ücret talep ediyor.

FAHİŞ GİRİŞ ÜCRETLERİ YAKIYOR

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez olarak gördüğü tatil bölgelerinde ise plajlara giriş ücretleri ciddi rakamlara ulaşabilirken bazı otellerde bölgesindeki plajlara kendi müşterilerine kullandırıyor. Şezlong, şemsiye, duş, yiyecek ve içecek gibi hizmetler sunan bu alanlara giriş ücreti kişi başı 50 ila bin lira arasında değişiklik gösterebiliyor. Konuyla alakalı avukat Buket Nurşah Tekışık, sahil kenarlarında para almanın yasalara aykırı olduğunu söyledi.

KIYI KANUNU İHLAL EDİLİYOR

Kıyı Kanunu’nun 4 ve 5’inci maddeleri gereğince sahil kenarına işletme açanların kıyı kenarı şeridiyle işletmelerinin arasında en az 100 metre mesafe olması gerekiyor. Kıyı Kanunu’nu ihlal eden işletmelerin giriş ücreti almalarının yasal olmadığını söyleyen avukat Buket Nurşah Tekışık, belediyelerin de bu işletmelerden işgaliye adı altında kira parası aldığını dolaylı yoldan belediyelerin de Kıyı Kanunu’nu ihlal ettiğini vurguladı. Kanuna göre bu mesafe arasında bulunan yerlerin herkese açık olması gerektiğinin altını çizen Tekışık, bu alanlarda denize girmek için kişilerin ücret ödememesi gerektiğini dile getirdi.

SADECE DENİZİ KULLANACAKLAR ÜCRET ÖDEMEMELİ

Bazı tatil köyleri ve otellerin sahil kesimindeki plajları kendi müşterilerine kullandırmasının dışarıdan gelen vatandaşların denize ulaşmasını engellediği için yasal olmadığını aktardı. Tekışık, sahil bölgelerinde sadece denizi kullanmak için havlusuyla ve şemsiyesiyle giden vatandaşların bu tür engellere maruz kalması durumunda oldukları bölgedeki kaymakamlık, valilik veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurabileceklerini belirtti.

Bakan Koca, havuz ve plajlardaki tehlikeye karşı uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını belirterek, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar." ifadesini kullandı.