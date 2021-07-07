Kan donduran haber Sivas'ın Divriği ilçesinde bir maden şirketinde meydana geldi. İ.Ö. (22) iş makinesini tamir ederken araç aniden hareket etti. Başı iş makinesinin hidrolik sistemine sıkışarak ağır yaralanan genç işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçirdiği iş kazası hayatını alt üst etti Muğla’nın Bodrum ilçesinden çalıştığı marketler zincirinde yaşadığı iş kazasında ayağı engelli kalma riski bulunan işçiyi, çalıştığı şirket yarı yolda bıraktı.
Kırıkkale’de kahreden iş kazası: İzne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü Kırıkkale’de özel bir şantiyede çalışan işçi, taş kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti. İşçinin bugün memleketine gitmek üzere izne ayrılacağı öğrenildi.
Sivas'ta korkunç iş kazası!
Sivas'ta meydana gelen korkunç iş kazasında tamir etmeye çalıştığı iş makinesinin hidrolik sistemine başı sıkışan genç feci şekilde can verdi.
Kan donduran haber Sivas'ın Divriği ilçesinde bir maden şirketinde meydana geldi. İ.Ö. (22) iş makinesini tamir ederken araç aniden hareket etti. Başı iş makinesinin hidrolik sistemine sıkışarak ağır yaralanan genç işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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