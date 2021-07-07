Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci iş kazası Gaziantep'te meydana geldi. Bir eve restorasyon için giden işçi hayatının şokunu yaşadı. Çalışırken üzerine tavan düşen talihsiz işçinin kulağı koptu.

SOL KULAĞI KOPTU



Olay, Şehitkamil ilçesi bağlı Eyüpsultan Mahallesi 71. nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada tavan kısmı çalışan işçinin üzerine çöktü. Duydukları gürültü sonrası eve gelen mahalle sakinleri yaralıyı duvarın altından çıkarttı. İhbar üzerine kısa sürede alana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Sol kulağı kopan ve durumu ağır olan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, evin etrafına güvenlik şeridi çekerken itfaiye ekipleri ise göçüğün yaşandığı alanda inceleme yaptı. Olayın şokunda olan ev sahibi kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

KORKU DOLU GÖZLERLE ANLATTILAR

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri ise korku dolu gözlerle olay anını anlattı. Yaralıyı duvarın altından çıkartan bir vatandaş, yaralının yarı baygın halde olduğunu, sol kulağının ise kopuk olduğunu söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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