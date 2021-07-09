Kayseri, Sanayi Mahallesindeki bir otelde silah sesleri duyuldu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerinde yaralı şahsın Mert Ağdağ (25) olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Ağdağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağdağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çocuk parkında korkunç cinayet Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Çevrede bulunan bir züccaciye dükkanından bıçak çalan şüpheli, çocuk parkında buluştuğu İbrahim A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin züccaciye dükkanından bıçak çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İntihar dediler, cinayet çıktı! Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 2002 yılında 5,5 aylık hamileyken intihar süsü verildiği iddia edilen ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen Sevil Akın’ın soruşturması yeniden başlatıldı.
Korkunç cinayet: Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü İstanbul Kağıthane’de nişanlısıyla birlikte yaşayan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, tartışma yaşadığı 30 yaşındaki nişanlısı tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldü. Cinayetin ardından katil zanlısı kadın, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.
Başından vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otelde başından vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti.
Kayseri, Sanayi Mahallesindeki bir otelde silah sesleri duyuldu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerinde yaralı şahsın Mert Ağdağ (25) olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Ağdağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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