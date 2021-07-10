Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı. Kanuna göre kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022’ye kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldıracak. Bu şekilde hayvanlarını kayıt altına almayanlara, hayvan başına 1.200 lira ceza kesilecek. Petshop’larda kedi ve köpek bulundurulamayacak. Hayvanlara işkence yapmak, hayvanları istismarda bulunmak fiilleri suç kapsamına alınacak. Ev hayvanını terk edenlere hayvan başına 2 bin lira idari para cezası kesilecek. Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara 35 bin lira, yetkisiz hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak. Hayvanları dövüştüren kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak. Hayvanları istismar eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parkları yasaklanacak. Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı Yasa ile artık hayvanlar ‘eşya’ olmaktan kurtulup ‘canlı’ gibi korunacak. Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikâyete gerek kalmaksızın resen soruşturma açabilecek.

Ömer Çelik'ten hayvan hakları yasası açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, hayvan hakları yasasının Meclis'ten geçeceğini dile getirdi.