Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Karaköy’de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları!

ERKEKLER YETMEDİ KADINLARA DA VURDULAR

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki şahıs birbirlerine vurmaya başladı.

Şahıslardan biri diğerini yere yatırıp darp ettiği esnada olayı gören iki genç kadın, olaya müdahale etmek istedi.

O sırada darbettiği kişinin üstünden kalkan şahıs, olayı ayırmak isteyen kadına yumruk attı.

KADINA YUMRUK ATTI

Kadın aldığı darbeyle yere savrulurken, arkadaşı güçlükle ayakta durabildi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin tarafları gözaltına aldığı öğrenildi.

Kadını döverek bu hale getirdiler, CHP'li başkandan şaşırtan savunma Giresun’un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu. Kadının öldüresiye dövülmesiyle ilgili konuşan CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini iddia etti.

Muayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp etti Kahramanmaraş’ta bir şahıs, eşi olduğu iddia edilen kadının ve bebeğinin muayene ücretini ödemeyeceğini ileri sürerek sağlık çalışanını önce rehin aldı, daha sonra darp etti. Darp edilen sağlık çalışanı, şahıstan şikayetçi oldu.