Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay, Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu Mudanya yolunda araç sürücüsü, kucağında bebeğiyle kilometrelerce yol gitti. Kadın sürücüyü görenler 'bu kadarına pes' dedi.

HERKESİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

Trafik yoğunluğuna aldırış etmeden çocuğunun, kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü bir müddet sonra gözden kayboldu. Seyir halindeki bir başka araçtan çekilen cep telefonu görüntülerinde sürücünün umursamaz tavırları ve aynı zamanda elindeki cep telefonu ile konuşuyor olması dikkat çekti.

Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilinde seyir halindeyken havaya ateş açtı.