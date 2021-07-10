Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 gün önce serinlemek için girdiği denizde dalgaların da etkisiyle kaybolan 54 yaşındaki Hasan Furuncu'yu arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile vatandaşlarca sahilden arama çalışması yapıldı.

Çalışmalar sürerken yetkililere, Gürcistan'ın Poti şehri sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulunduğu bilgisi ulaştı. Ailenin teşhisiyle cesedin Hasan Furuncu'ya ait olduğu belirlendi.

CENAZESİ AİLEYE TESLİM EDİLECEK

Yazışmaların ardından Furuncu'nun cenazesi Türkiye'ye getirilerek aileye teslim edilecek.

DALGALAR İÇİN VATANDAŞLARI UYARMIŞ

Acı haberden önce açıklamalarda bulunan Hasan Furuncu’nun kardeşi Cemal Furuncu, kardeşinin denize girmeden önce plajdaki diğer vatandaşları dalga büyüklüğü nedeniyle uyardığını dile getirerek "Burada olan bir ablamız anlatıyor. Onlar diyor ki 'Bizi denize girmeyelim diye uyardı'. Onlara 'Girmeyin denize' demiş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kendisi koşarcasına dalgaya gitmiş. Önce giriyor, sonra çıkıyor ve ikinci kez giriyor denize. Sırtı denize dönük olduğunda ikinci dalga geldiğinde dengesini kaybediyor" dedi.

Bir boğulma vakası daha... 14 yaşında hayatı soldu Aydın'da sıcaktan bunalarak serinlemek için arkadaşlarıyla kanala giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.