Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şaşırtan olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Denetime çıkan başhekim yardımcısı, söz konusu doktoru yerinde göremeyince denetim sonrası tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi sonrası iki doktor yumruk yumruğa birbirine girdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı. S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını belirledi. Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede asansöre binme kavgası İstanbul Esenyurt’ta özel bir hastanede asansöre binmek isteyen anne ve kızı ile aynı anda asansöre binen bir adam arasında tartışma yaşandı. Asansördeki şahıs, anne ile kızına saldırmaya çalışırken, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tartışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.